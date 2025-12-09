El comercio desoye la propuesta de la AED sobre la apertura dominical

La práctica totalidad el comercio de Lalín permaneció cerrado el primer domingo de diciembre, desoyendo así a la recomendación de la Asociación de Empresarios de Deza (AED) al sector para que aprovechase las actividades navideñas para hacer negocio. En un recorrido por algunas de las principales calles del centro urbano solo había un par de establecimientos abiertos, algo que refleja el desinterés del sector del comercio lalinense por trabajar el séptimo día de la semana, tradicionalmente, de descanso para empresarios y sus trabajadores.

La patronal presidida por David Campos planteó el viernes al sector la apertura los domingos de diciembre y el 4 de enero con un horario más limitado, entre las 12.00 y las 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. La razón principal no era otra que buscar un rendimiento a la propia campaña de dinamización de la AED, a la que destina 10.000 euros mediante sorteos de vales de compra, pero también aprovechar el flujo de visitantes foráneos a las Aldeas de Nadal.

No es la primera vez que patronal o incluso el ayuntamiento lanzan esta propuesta, que a la vista de los primeros resultados, mantiene idéntica respuesta. Abrir en domingo supondría para el sector, quizá, cerrar un día por la semana para compensar a sus empleados las horas semanales pues realizar contrataciones puntuales no parece una solución tanto desde el punto de vista de la rentabilidad económica como, quizá también, por las dificultades que tendrían los comerciantes para encontrar personal.

Con la restauración trabajando a tope en plena campaña de cocidos, los bazares chinos sí abrieron el domingo, pues su concepto del mercado y del negocio dista mucho de la cultura asentada desde hace muchos años en Europa.