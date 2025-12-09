El 30% de las consultas del CIM de Lalín son de víctimas de violencia de género

El CIM de Lalín, servicio municipal dependiente del departanento de Muller a cargo de Carmen Canda Larroy, es un servicio especializado de atención a la mujeres en situación de vulnerabilidad, activo desde agosto de 2002 y conveniado en la prestación de servicios con los ayuntamientos de Agolada y Rodeiro desde 2014. Ofrece, de manera permanente, los recursos desde los que se articula una intervención global dirigida a las mujeres en situación de vulnerabilidad, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, atendido por dos técnicas, una asesora jurídica y una psicóloga. Proporciona prioridad en la intervención y atención a mujeres víctimas de violencia de género, asesoramiento jurídico, atención psicológica o información sobre los recursos disponibles en la Comunidad Autónoma.

El centro está coordinado por la trabajadora municipal Teresa Rocha y en lo que llevamos de año superó las 600 consultas, con exactamente 636. La atención a víctimas de violencia de género supuso 200 consultas. Otras 192 corresponden a solicitudes de asesoramiento jurídico y 177 a casos de atención psicológica. Por último, un total de 67 consultas obedecen a peticiones de información de recursos y otras cuestiones.

En las consultas de atención a la víctimas de violencia se tramitaron 16 altas de teleasistencia Atenpro, recurso de atención y protección de la Cruz Roja, al mismo tiempo, en la intervención de estas consultas se mantiene la coordinación con el punto de seguimiento a las víctimas del puesto de la Guardia Civil de Lalín. Indicar que Atenpro es el Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia de género en España, un dispositivo de teleasistencia 24 horas los siete días de la semanan que ofrece un teléfono especial dotado de sistema GPS para que mujeres en riesgo puedan contactar con un centro especializado que les proporciona apoyo psicosocial, seguimiento y alerta a las fuerzas de seguridad en emergencias, garantizando así tranquilidad, acompañamiento y protección inmediata.

Por otro lado, Canda destaca que dentro de las actividades impulsadas dede este Centro de Información á Muller se programaron dos convocatorias del curso de defensa personal, dirigido a mujeres adultas y financiado por la Consellería de Política Social en colaboración con la Fegamp, incluido dentro de las actividades ofertadas a la entidades locales que forman parte de la red gallega de ayuntamientos contra la violencia de género. Una fue en enero y otra en octubre.

Y dos convocatorias de la Mesa Local de coordinación frente a la violencia de género en los meses de enero y octubre, herramienta de coordinación en la que participan diferentes profesionales implicados en la atención a víctimas, de distintos departamentos como Policía Local, Juzgado, Colegio de Abogados, Guardia Civil, institutos, Subdelegación del Gobierno y Dirección Xeral da Loita contra a violencia de xénero de la Xunta.