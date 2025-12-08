Vecinos de Lalín se unen a las estadías del plan +Benestar

A partir de este domingo 7 de diciembre, un total de 89 personas de 19 concellos de la provincia de Pontevedra comenzaron a participar en el programa de termalismo +Benestar de la Diputación, con estancias en el Hotel Carlos I Silgar, en Sanxenxo, y en el Balneario de Mondariz. Entre los participantes se encuentran vecinos de Baiona, Cangas do Morrazo, Lalín, Marín, Moaña, Meaño, As Neves, Nigrán, Pontevedra, Oia, Redondela, Ribadumia, O Rosal, Salceda de Caselas, Sanxenxo, Soutomaior, Vigo, Vilaboa y Vilagarcía de Arousa.

Concretamente, 43 personas de varios concellos, incluida Lalín, disfrutaron de las actividades en el Hotel Carlos I Silgar desde el domingo, mientras que otras 46 iniciaron su estancia en el Balneario de Mondariz este lunes 8 de diciembre.

El programa +Benestar, que este año beneficiará a cerca de 2.200 personas mayores de 55 años de 60 concellos, ofrece seis días y cinco noches en balnearios, talasos o spas de Sanxenxo, Mondariz, O Grove y Lalín. La iniciativa busca promover un ocio saludable y el envejecimiento activo, al tiempo que dinamiza la economía local y ayuda alsector turístico.

La Diputación subvenciona las plazas con cien euros en régimen general y 400 en régimen especial. El paquete incluye pensión completa, uso diario del spa o balneario durante al menos dos horas y transporte de ida y vuelta desde Vigo, Soutomaior o Pontevedra.