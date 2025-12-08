Los temporales multiplican el caudal de los ríos Deza y Arnego en tres meses

Los ríos del interior de Pontevedra han vivido en 2025 un contraste pocas veces visto: de unos caudales casi simbólicos durante el verano a registros propios de grandes crecidas con la llegada de las lluvias de otoño. Los datos de las estaciones de aforo del Arnego (en Agolada) y del Deza (en Silleda) confirman una transición brusca que explica la sensación de ríos desbordados después de un verano en el que apenas corría agua. La comparación con los valores de octubre, noviembre y diciembre del año hidrológico 2024-25 –recogidos en las fichas oficiales– permite entender la magnitud del cambio.

En el río Arnego, el mes de agosto de 2025 dejó un caudal medio de apenas 0,398 m³/s, con picos que no superaron los 0,685 m³/s y mínimos de 0,256 m³/s. En septiembre la situación todavía empeoró ligeramente, con un medio de 0,357 m³/s. Estos valores reflejan un cauce reducido al mínimo, muy lejos incluso de las aportaciones más bajas históricas registradas el año anterior

El giro comenzó en octubre. Aunque el mes empezó con irregularidad, el Arnego alcanzó un caudal medio de 0,43 m³/s, similar al del final del verano pero con un máximo de 1,27 m³/s, señal de primeros episodios de lluvia intensa. Sin embargo, la ruptura real llegó en noviembre: el caudal medio saltó hasta 7,261 m³/s, multiplicando por diecisiete el valor de octubre, y alcanzó un impresionante máximo de 34,273 m³/s, niveles que superan con holgura las aportaciones medias del mismo mes en 2024

En diciembre, el crecimiento continuó, con un caudal medio de 9,606 m³/s, manteniéndose máximos altos (18,19 m³/s) y mínimos que ya no bajaron de 6,183 m³/s. El Arnego pasó así, en apenas tres meses, del estiaje crítico a un caudal sostenido propio de pleno invierno.

El río Deza experimentó una evolución paralela. En agosto de 2025, el caudal medio fue de 1,429 m³/s, con mínimos en torno a 1,134 m³/s, valores bajos pero bastante superiores a los del Arnego por tratarse de una cuenca mayor. En septiembre descendió aún más, hasta 1,248 m³/s, confirmando la sequía persistente.

Octubre marcó un punto de inflexión: el Deza elevó su caudal medio a 1,838 m³/s, pero lo realmente llamativo fue el máximo registrado, 16,639 m³/s, que ya duplicaba los valores máximos típicos del octubre de 2024 según la ficha oficial

No obstante, el gran salto llegó en noviembre: un caudal medio de 21,508 m³/s, con picos de 94,453 m³/s. Diciembre mantuvo este comportamiento excepcional, con un medio de 22,161 m³/s y máximos de 58,045 m³/s, muy por encima de los valores históricos de diciembre de 2024, que en diciembre tenía un promedio de 9,01 m³/s, menos de la mitad del valor registrado en 2025.

En conjunto, los ríos Deza y Arnego muestran en 2025 una respuesta extraordinaria a las lluvias otoñales: un salto de más de un orden de magnitud respecto a los valores estivales y la clara superación de los registros del otoño previo. Este comportamiento evidencia una creciente irregularidad hidrológica: veranos cada vez más secos seguidos de lluvias torrenciales que disparan los caudales en pocas horas. Un patrón que ya no puede considerarse excepcional y que podría plantear la necesidad de una reformulación de la gestión del agua.