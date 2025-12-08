Lalín es el tercer municipio de la provincia con más vecinos de nacionalidad venezolana

El venezolano es uno de los más importantes del mundo y organizaciones internacionales cifran en unos 8 millones de personas los que han salido del país caribeño. Las familias con una situación económica más acomodada emigraron hacia otros países americanos, pero muchos optaron por España por dos razones fundamentales: el idioma y porque es la tierra de sus antepasados que tomaron el camino inverso sobre todo a mediados del siglo pasado.

Deza y Tabeirós-Montes son uno de los territorios gallegos que más vecinos enviaron a la emigración venezolana y este fenómeno se está revirtiendo a raíz de la profunda crisis sociopolítica que atraviesa el país gobernado por Nicolás Maduro. Si en 2010 en los concellos de la zona residían poco más de un ciento de venezolanos, en la actualidad este número se multiplicó por seis con creces. Así, Lalín es el cuarto ayuntamiento de la provincia con más venezolanos, solo superado por Vigo, Pontevedra y Vilagarcía. El último dato oficial, correspondiente a este ejercicio, cifra en exactamente 357 los ciudadanos con esta nacionalidad en la capital dezana. Por delante, como indicamos, está Vilagarcía de Arousa (588), Pontevedra (868) y la ciudad más poblada de Galicia, Vigo, con 3.729 ciudadanos de nacionalidad venezolana. Por detrás del municipio dezano, en la provincia, aparecen O Porriño (243), Ponteareas (126), A Estrada (125), Redondela (122), Sanxenxo (111) y en décima posición está Tui, con 106. Crecente, Fornelos de Montes, A Lama y Moraña son los únicos municipios pontevedreses sin naturales de este país sudamericano. En el conjunto de la provincia hay 7.723 y en Galicia el registro de personas de nacidas en Venezuela se va hasta las 27.586. A Coruña (12.234), Lugo (2.543) y Ourense (5.086) completan estos censos en las demás provincias.

En todos los concellos

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) identificaban en 2010 un total de 107 personas de nacionalidad venezolana en las comarcas y en la actualidad esta cifra se catapultó hasta las 663. Más de la mitad de estos individuos residen en Lalín, donde se concentran 357, muy por encima de los 42 que había tres lustros antes. A Estrada pasó de 26 a 125 y Silleda, de una quincena hasta 978. A partir de ahí el asentamiento de venezolanos en el resto de los concellos de las comarcas es más moderado. Así las cosas, el censo en Vila de Cruces creció desde 8 a 30, mientras que en Rodeiro pasó de cinco a 25. En Agolada y Dozón no vivía ningún venezolano en 2010 y en la actualidad hay una decena y uno, respectivamente, con Forcarei alcanzando los 17 censados, que son siete a mayores.

En las dos comarcas residen cerca de 4.000 personas de nacionalidad no española pero el total de nacidos en el extranjero se eleva hasta las 7.372. Lalín se mantiene como el destino preferido para los extranjeros que recalaron en Deza y Tabeirós-Montes y en el municipio más poblado de las comarcas hay 1.881 foráneos. En Silleda constan 706, Vila de Cruces (243), Rodeiro (153), Agolada (94), Dozón (23), A Estrada (786) y 75 en Forcarei.

Carmen Baldonedo Vilariño asume la presidencia de la asociación comarcal

La Asociación de Venezolanos del Deza renovó en asamblea su junta directiva, ahora encabezada por Mari Carmen Baldonedo Vilariño. Nacida en 1953 en Silleda, donde reside, es docente experta en coordinación de proyectos sociales, educativos y culturales y en gestión institucional. En el encuentro celebrado en la sede del colectivo, en la calle Memorias dun neno labrego de Lalín, los socios decidieron situar como vicepresidenta a Ana María Fernández Iglesias, nacida en Caracas y residente en Lalín. Ejercerá como secretaria Liliana Guillén Benítez, que también vive en la cabecera comarcal dezana y nacida en la capital de Venezuela. El tesorero es Carlos Luis Martín Gramcko, natural de Caracas y vecino de Lalín. Cinco personas ostentarán las vocalías, como el resto del equipo directivo, hasta el año 2027. Son Lolymar Rodríguez Vázquez (de Caracas y residente en A Bandeira); Rafael Pérez Hernández (con el mismo lugar de nacimiento y residencia que la anterior); María Dolores Méndez Goldar (natural y residente en A Estrada); María del Carmen Barros Vicente (de Caracas y vecina de la capital de Tabeirós) y Lolita Sanabria Borjas, que nació en Caracas y reside en A Bandeira. La asociación cuenta con en torno a 400 miembros, entre los que se incluyen todas las personas pertenecientes a una misma unidad familiar de un asociado titular. Según sus estatutos, sus fines son fomentar y fortalecer vínculos entre la comunidad venezolana y la comarca y entre otras comunidades venezolanas en España, con actividades que contribuyan al intercambio cultural, económico y promocional.