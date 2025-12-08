‘Jugones’ de mesa en el Lalín Arena

El Lalín Arena se ha consolidado una vez más como la sede estatal del futbolín, acogiendo este fin de semana con un rotundo éxito de participación una nueva edición del campeonato nacional. El evento, organizado por la firma local Recreativos Presas, atrajo a casi 400 equipos y numerosas personas, demostrando la gran pasión que existe por este deporte en miniatura dentro y fuera de Galicia.

El ambiente en el multiusos de la capital dezana fue espectacular, con jugadores de todas las edades demostrando sus habilidades en las mesas de futbolín. Desde la técnica del «parado» hasta la velocidad y precisión del «movimiento», todas las modalidades tuvieron su espacio y sus protagonistas. El sábado la competición concluyó al filo de la medianoche, y ayer estaba previsto que también se prolongara bien entrada la noche durante la competición femenina.

Según la organización, a la cita concurrieron un total de 375 equipos. En concreto, en la capital dezana estuvieron presentes 195 equipos de «movimiento», 162 de «parado» y 19 conjuntos femeninos. Además, en el Arena tuvo lugar por primera vez una final del ranking de jugadores en las que participaban los ocho mejores de «parado» y otros tantos de «movimiento». La competición se denomina Copa EVO-Presas. La concejala de Aldeas de Nadal, Karen Fernández Lamela, presidió el sábado la entrega de trofeos.