Finaliza el curso de ayuda a domicilio de Cáritas A Estrada

El pasado viernes, 5 de diciembre, tuvo lugar la clausura del curso de técnicas de ayuda a domicilio organizado por Cáritas Parroquial, con la colaboración del Concello de A Estrada. Concretamente, la administración municipal facilitó el uso de una sala del edificio de usos múltiples, adecuada para el desarrollo de la actividad.

El taller, que incluyó 60 horas de formación teórica y, sobre todo, práctica, estuvo coordinado por Alberto Fernández Garralón, técnico en Formación de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, y al final del ciclo de clases, todas las participantes mostraron su satisfacción con el contenido y la metodología. A mayores, recibieron un certificado que acredita la formación recibida.