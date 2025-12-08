Finaliza el curso de ayuda a domicilio de Cáritas A Estrada
REDACCIÓN
A Estrada
El pasado viernes, 5 de diciembre, tuvo lugar la clausura del curso de técnicas de ayuda a domicilio organizado por Cáritas Parroquial, con la colaboración del Concello de A Estrada. Concretamente, la administración municipal facilitó el uso de una sala del edificio de usos múltiples, adecuada para el desarrollo de la actividad.
El taller, que incluyó 60 horas de formación teórica y, sobre todo, práctica, estuvo coordinado por Alberto Fernández Garralón, técnico en Formación de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, y al final del ciclo de clases, todas las participantes mostraron su satisfacción con el contenido y la metodología. A mayores, recibieron un certificado que acredita la formación recibida.
- El buque «Novaya Zemlya» descargará en Cuba tras el veto a hacerlo en España
- Quiebra la excontrata gallega de centros logísticos de grupo Inditex
- El ministerio niega la entrada a puerto al buque arrastrero «Novaya Zemlya»
- El Hotel Bahía logra el «OK» para su reforma: más de 5,4 millones de euros
- La copaternidad llega a Galicia: desconocidos que se hacen amigos para tener un hijo
- El juez ordena cerrar un piso turístico en Vigo por estar «prohibido» en los estatutos
- ¿Por qué conviven vecinos y huéspedes en el Hotel Bahía de Vigo?
- Punto y final a la burla de Cerdedo