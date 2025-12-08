El edificio de Rivero acoge una charla sobre el acogimiento familiar
REDACCIÓN
Lalín
El Concello de Lalín organizará el miércoles día 10 una charla sobre el sistema de protección y el acogimiento familiar. La actividad se lleva a cabo en colaboración con la Asociación Galega de Familias de Acollida (Acougo) y tendrá lugar a las 19.30 horas en el edificio sociocultural de la calle Manuel Rivero.
La celebración de esta jornada parte de la preocupación del gobierno local ante numerosos casos de menores, incluso bebés, en situación de protección porque cada vez son menor las familias acogedoras. Se abordará el funcionamiento del sistema de protección a la infancia en Galicia, Acougo expondrá su labor como colectivo y también habrá una dinámica para conocer a los distintos agentes que intervienen en estos procesos.
- El buque «Novaya Zemlya» descargará en Cuba tras el veto a hacerlo en España
- Quiebra la excontrata gallega de centros logísticos de grupo Inditex
- El ministerio niega la entrada a puerto al buque arrastrero «Novaya Zemlya»
- El Hotel Bahía logra el «OK» para su reforma: más de 5,4 millones de euros
- La copaternidad llega a Galicia: desconocidos que se hacen amigos para tener un hijo
- El juez ordena cerrar un piso turístico en Vigo por estar «prohibido» en los estatutos
- ¿Por qué conviven vecinos y huéspedes en el Hotel Bahía de Vigo?
- Punto y final a la burla de Cerdedo