Crespo reivindica que Lalín continúe dependiendo del Imelga de Santiago
Considera ilógico que se proponga su adhesión a Pontevedra cuando está integrado en el área sanitaria de Compostela | «Non podemos dar pasos atrás», manifiesta el alcalde
La corporación municipal de A Estrada se posicionó esta semana contra que el municipio pase a depender de Pontevedra en el servicio de Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga). Grupo de gobierno, BNG y Móvete apoyaron en pleno la moción presentada por el grupo socialista. El ejecutivo lalinense, que no se había pronunciado hasta ahora por una decisión que también afectaría a los vecinos de la capital dezana, se posiciona del mismo modo y en contra de que se desligue de Santiago de Compostela.
El alcalde lalinense, José Crespo, manifestó ayer su oposición ante la posibilidad de que el término municipal pase a depender de Pontevedra en lo relativo al Imelga. «Non ten sentido que Lalín, pertenecendo á área sanitaria de Santiago, se vexa obrigado a ter vinculación con Pontevedra neste ámbito», declaró el mandatario. En este sentido, Crespo defendió que Lalín siga dependiendo del servicio del Imelga que funciona en Compostela. Indicó que a pesar de que al Concello no le consta ninguna comunicación oficial sobre este asunto, «quero deixar claro que, de chegar a confirmarse este cambio, a postura do goberno municipal sería rotundamente contraria» y además añadió: «Despois de tanto esforzo para deixar de pertenecer á área sanitaria de Pontevedra e integrarnos na de Santiago, non podemos dar pasos atrás».
El mandatario recordó el gran trabajo que realizó en su momento, con el respaldo de Ana Pastor, para lograr la integración del municipio en el área sanitaria de Santiago y por eso considera que tras ese largo proceso «non podemos permitir que se bote por terra un logro tan importante para o noso municipio».
En su alegato indicó que Lalín está a solo 45 kilómetros de Santiago, mientras que la distancia a la capital de provincia es casi el doble. «É evidente que a vinculación de Lalín co Imelga de Santiago responde a criterios de proximidade, eficiencia e coherencia coa área sanitaria á que pertenecemos», concluyó el munícipe.
