Y para comer, Matalobos

La Festa dos Callos de Matalobos se consolida como una de las citas gastronómicas predilectas del otoño estradense, congregando ayer a más de 250 personas bajo la carpa calefactada del campo de la fiesta de Santa Eulalia. Esta era la decimoctava edición, coincidiendo con los festejos en honor a la santa, y pese a las lluvias de la jornada, los comensales no dudaron en acercarse para disfrutar de este plato tradicional de invierno, preparado y servido por el Grupo Valenciaga. Además de las 250 raciones servidas in situ, otro centenar se entregó para llevar, ratificando la cita como una de las más multitudinarias del último trimestre del año.

Bernabé/ Javier Lalín |

La jornada arrancó a las 13.30 horas con la misa solemne, cantada por el Coro San Mamede de Portela. Tras el acto litúrgico, el pasacalles y la sesión vermú estuvieron amenizados por el Grupo Brisas do Río Ulla. A las 14.30 horas comenzó la esperada degustación y, para concluir el día de fiesta, los artistas Antonio Barros e Ialma y el grupo Alborada pusieron la nota musical con sus actuaciones.