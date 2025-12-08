Codeseda: la aldea que brilla con luz propia

Alumbrado navideño en Codeseda. / Bernabé/Javier Lalín

En el corazón de la parroquia lalinense de Doade, un pequeño milagro navideño se repite un año más, desafiando las proporciones y el sentido común. Codeseda, un apacible lugar habitado por apenas 15 residentes, se ha transformado desde ayer en un deslumbrante punto de referencia festivo gracias a un despliegue lumínico monumental: nada menos que 80.000 lámparas led iluminan sus calles y casas en estas fechas navideñas.

La iniciativa, impulsada por el entusiasmo y el trabajo de los propios vecinos y el Museo Etnográfico «Casa do Patrón», ha conseguido crear un espectáculo visual que atrae a visitantes de toda la comarca dezana y más allá. El contraste es asombroso: cada residente de Codeseda tiene, proporcionalmente, más de 5.300 luces dedicadas a su disfrute y al de los forasteros que la visiten.

El encendido oficial, celebrado ayer, fue un evento social que reunió a decenas de personas, ansiosas por ser las primeras en ver la aldea sumergida en este mar de destellos blancos y de colores. Cada rincón de Codeseda respira espíritu navideño. La aldea de 15 habitantes ha logrado, con sus 80.000 razones luminosas, convertirse en un ejemplo de cómo la magia de la Navidad puede brillar con más fuerza en los lugares más inesperados. Las luces de Codeseda estarán encendidas durante todas las fiestas, invitando a propios y extraños a perderse en su particular y cálido cuento de Navidad.

Un año más, en Codeseda se podrán visitar mercadillos benéficos los días 14, 21 y 18 de diciembre, acudir a la actuación de Habana Feeling, las corales de Lalín y Agolada, Pachi Show, Dilema y el dúo Cristina y Lucía, además de un hilo musical por el pueblo con villancicos para ambientar el recorrido de los visitantes y una iluminación inaugurada ayer que permanecerá encendida hasta el 7 de enero.