El ágape de paraguayos de Lalín reúne a 80 comensales

Unos 80 paraguayos de dentro y fuera de la comarca de Deza compartieron ayer mesa y mantel durante una comida organizada por Carolina Ojeda en el Bodegón Senra de Lalín. Los comensales degustaron platos típicos del país sudamericano. Se sirvieron croquetas de yuca rellenas de carne desmechada, enrollados de cerdo rellenos de carne y verduras, butifarras paraguayas hechas a base de carne de cerdo, empanada de carne, «chipaguazu» (bizcocho) y, también, «chipa» paraguaya a base de almidón de yuca. El evento sirvió de antesala a los fiestas navideñas.