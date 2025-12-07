Trasladan al hospital a un varón tras salirse de la vía y y caer por un desnivel

Un varón de mediana edad, en torno a los 50 años, resultó herido en la tarde de ayer después de salirse de la vía con su turismo en la EP-7001, a la altura de la parroquia estradense de Tabeirós.

El accidente tuvo lugar en torno a las 19.02 horas, cuando vehículo, que circurlaba en dirección Forcarei, terminó precipitándose por un pequeño desnivel situado junto a la carretera.

El 112 Galicia recibió el aviso del siniestro por parte de un particular y, ante la posibilidad inicial de que hubiera personas atrapadas en el interior del coche, movilizó a los Bomberos do Deza y a Emerxencias A Estrada. Finalmente fueron operativos de Emerxencias los que se desplazaron a la localización del siniestro. Sin embargo, una vez en el punto, los equipos de rescate comprobaron que el único ocupante del turismo estaba ya fuera del vehículo y accesible, por lo que se descartó la necesidad de realizar labores de excarcelación.

Pese a encontrarse liberado, el conductor precisó atención sanitaria debido a las lesiones sufridas en la salida de vía. Fue atendido en el lugar por el personal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que evaluó su estado antes de su traslado a un centro hospitalario.

En la zona también estuvo presente la Guardia Civil de Tráfico se encargó de regular la circulación y garantizar la seguridad mientras duraban las labores de asistencia al accidentado. Además, los servicios de limpieza y mantenimiento tuvieron que intervenir posteriormente para retirar restos y reparar los daños ocasionados en la calzada como consecuencia del accidente.