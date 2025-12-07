Tenenbaum ofrecerá en Lalín un taller y una charla sobre violencia de género

La historiadora del arte especializada en violencia de género Eugenia Tenenbaum se desplazará el próximo miércoles día 10 a Lalín para ofrecer un taller y una charla relacionadas con la temática que domina, en una actividad enmarcada dentro de los actos del ayuntamiento por el 25-N.

Por la mañana, a partir de las 11.00 horas, mantendrá un encuentro con alumnos de institutos en el que se trabajará sobre un taller que lleva por título Perspectiva de xénero e historia da arte. Este taller se llevará a cabo en las instalaciones del centro sociocultural de la calle Manuel Rivero. Ya por la tarde Eugenia Tenenbaum comparecerá en el mismo inmueble municipal para pronunciar una conferencia que, en este caso, está dirigida a todas las personas que deseen acudir y que arrancará a las 19.00 horas.

Estas actividades forman parte del Programa Socioeducativo de Xénero, Violencia, Redes Sociais, Igualdade e Coeducación que desarrolla durante todo el año la administración municipal lalinense a través de su departamento de Igualdade. Es una iniciativa financiada con recursos de la Secretaría de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género.

Tenenbaum es compostelana y el año pasado recibió El Premio de El Club de las 25 en su XXVII edición por su labor en materia de divulgación con perspectiva de género. Este reconocimiento es otorgado por la asociación El Club de las 25.