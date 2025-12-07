Talleres de escritura creativa en el Aller Ulloa
El dinamizador cultural Chema Gómez de Lora impartió varios talleres de escritura creativa para el la totalidad del alumnado de 1º de la ESO del IES Ramón Aller de Lalín. La actividad fue organizada por el departamento de Lingua e Literatura Castelá, donde Gómez de Lora propuso esta actividad mediante juegos e improvisaciones por medio de la palabra y de la imagen.
