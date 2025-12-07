Taboada y Ramos construirá el paso elevado sobre la N-525 en Bendoiro
REDACCIÓN
Lalín
La empresa Taboada y Ramos acometerá las obras de construcción del puente previsto sobre la N-525 a la altura de la parroquia lalinense de Bendoiro. Esta es la propuesta de adjudicación que elevó la mesa de contratación de la Xunta al considerar esta oferta como la más ventajosa. El importe asciende a 328.247 euros (IVA incluido).
La pasarela tendrá unos 30 metros y con esta obra los peregrinos dispondrán de una alternativa al trazado actual de la Vía de la Plata . Está previsto que las obras tengan una duración de seis meses, con la intención de que los peregrinos puedan utilizarla ya durante el próximo año. No está previsto que la ejecución de las obras afecte demasiado a la circulación por este vial.
