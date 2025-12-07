El servicio de orientación laboral de Lalín asesoró este año a 970 personas

El Servizo de Orientación Laboral del Concello de Lalín, consolidado durante sus cuatro años de funcionamiento, se reafirma como instrumento para el apoyo a la ciudadanía en el proceso de inserción laboral y desarrollo profesional. En este tiempo, el servicio evolucionó hasta convertirse en un espacio de referencia, ofreciendo acompañamiento especializado, información laboral actualizada y recursos personalizados destinados a mejorar la empleabilidad y fortalecer el tejido socioeconómico de Lalín y de la Comarca de Deza.

La edil de Emprego, Beatriz Canda, subraya que solo durante los últimos once meses, fueron atendidas 970 personas, a las que se les aplicaron procedimientos rigurosos de evaluación de empleabilidad, identificación de competencias profesionales, análisis de objetivos y diseño de itinerarios individualizados que permiten trazar estrategias realistas y efectivas de acceso al empleo. El servicio también desarrolla una amplia gama de actuaciones dirigidas a reforzar las capacidades de las personas demandantes de empleo, entre las que destacan la elaboración y revisión de currículos, el asesoramiento técnico para procesos de selección, la preparación de entrevistas y el fortalecimiento de las habilidades comunicativas y de la autoconfianza. Canda hace hincapié en que «estas accións complementan programas formativos e actividades de orientación adaptadas ás necesidades de cada usuario e á demanda actual do mercado laboral, favorecendo a adquisición de competencias clave e promovendo a mellora continua das persoas participantes», declara.

Además, subraya, este recurso público desempeña un papel estratégico en la optimización de la relación entre oferta y demanda de perfiles profesionales, contribuyendo activamente a crear sinergias con el tejido empresarial local y a impulsar un modelo de desarrollo económico sostenible e inclusivo. A través de su labor continua, el servicio no solo impulsa la inserción laboral de las personas usuarias, sino que también refuerza la competitividad y la cohesión socioeconómica de Lalín y su comarca, «convertíndose nun recurso imprescindible para avanzar hacia un mercado laboral dinámico, accesible e orientado ás necesidades reales da sociedade», añade.

Según las conclusiones de este informe, se detectan señales claras de dinamismo y oportunidades en los servicios, industria y construcción. El panorama para Lalín muestra que aunque el desempleo no desapareció por completo, hay señales evidentes de dinamismo y nuevas oportunidades. Estos avances se perciben con especial fuerza en los sectores de los servicios, de la industria y de la construcción. En este contexto, el papel del Servizo de Orientación Laboral resulta, apunta, fundamental para conectar oferta y demanda, adecuar los perfiles profesionales a las necesidades reales del mercado y favorecer la inserción laboral.

El sector servicios mantiene un peso elevado tanto en la demanda como en la contratación, ofreciendo oportunidades reales de inserción laboral. La industria y la construcción también aparecen como opciones para perfiles concretos, aunque con menor peso relativo. Esto subraya la importancia de recursos de apoyo, orientación y formación adaptados a las necesidades reales del comprado local, como los que ofrece el Servicio Municipal de Orientación Laboral, para mejorar las perspectivas de empleo y lograr una correspondencia efectiva entre demanda y oferta.

Desde noviembre de 2021, el Servizo de Orientación Laboral del Concello de Lalín, en colaboración con la Consellería de Emprego, impulsa una estrategia de comunicación digital orientada a facilitar el acceso de la ciudadanía a oportunidades profesionales.

Redes sociales

Además, la puesta en marcha de una página y de un perfil específicos en Facebook permite canalizar información laboral actualizada de manera rápida y eficiente, difundiendo ofertas de empleo, recursos formativos y contenido útil para la mejora de la empleabilidad.

Mediante publicaciones constantes y un boletín semanal estructurado, esta herramienta refuerza la conexión entre las personas demandantes y el mercado laboral, consolidando al Ayuntamiento como un actor clave en la dinamización del empleo y en la difusión de oportunidades en la comarca dezana Desde comienzos de año hasta finales de noviembre, se publicaron 48 boletines de ofertas de empleo con un total de 1.107 ofertas de empleo.