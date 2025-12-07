A Richada volve á praza
Forcarei celebrou onte a primeira xornada da triséximoprimeira edición desta emblemática festa gastronómica coa volta da súa degustación popular na Praza da Igrexa. O público non decepcionou e a convocatoria demostrou unha vez máis o seu reclamo con este plato tradicional como eixo central.
A primeira xornada da 31ª Festa da Richada deixou en Forcarei a sensación de que a celebración recupera pulso e personalidade. A medida que avanzaba a mañá deste sábado, a Praza da Igrexa foi enchéndose de xente con ganas de reencontrarse coa tradición, e o ambiente convidaba a pensar que esta edición será especial. Non era só cuestión de programar máis actividades: había ilusión e expectativas, e iso tamén se notaba entre a veciñanza e visitantes.
Desde o Concello levaban semanas falando da necesidade de devolverlle á festa o espírito que a fixo única en Galicia, e esta intención de «recuperar a esencia» explicada pola alcaldesa, Belén Cachafeiro, empezou a materializarse xa neste primeiro día. A rexedora valorou o «exitoso arranque» da festa, marcado pola alta participación e pola volta da degustación popular, recuperada pola comisión das festas das Dores. O agradecemento da alcaldesa ao seu traballo e implicación foi reiterado durante a xornada.
Un dos momentos máis esperados foi o pregón do politólogo forcaricense e ex vicepresidente da Xunta, Xosé Luis Barreiro Rivas, cuxa intervención serviu de punto de partida simbólico para esta edición. A carpa instalada na Praza da Igrexa contribuíu a crear un espazo máis cómodo, mentres visitantes e veciños se achegaban para participar da sesión vermú e da degustación.
A resposta nos restaurantes colaboradores –París, Victoria, Florida e Gran Sol– tamén foi moi positiva. Centos de persoas aproveitaron o menú degustación de 25 euros, convertido xa nun dos piares da celebración. Cachafeiro mostrou a súa confianza en que esta tendencia se manteña durante as tres xornadas, lembrando que o tempo invernal «anima moito a comer a nosa richada» e que a previsión de que a choiva amaine favorece os desprazamentos.
A programación da tarde completou un día intenso. A prestixiosa rondalla de Mos Santiaguiño de Guizán regresou para a súa actuación vespertina tras pasar tamén pola sesión matinal, e o Cinema na Rúa ofreceu unha alternativa familiar nun ambiente festivo. A xornada remataou cunha disco verbena.
Forcarei viviu así un debut de edición que deixa boas sensacións e reforza a aposta municipal por revitalizar a cita gastronómica. A richada, ese prato tan ligado á identidade local, volveu ser o eixo central dun encontro que pretende recuperar o seu lugar destacado no circuíto galego de festas gastronómicas.
