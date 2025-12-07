El puente festivo de la Constitución deja un 40% de ocupación turística en el sector

La ocupación turística para este fin de semana del festivo del 6 de diciembre, día de la Constitució, se cerró en torno al 40%, según los datos de la asociación Mar de Compostela. Son cifras ligeramente superiores a las de años anteriores, cuando las fechas cuadraban entre semana y complicaban los viajes. No obstante, siguen sin ser tan altas como las que se registran durante la época estival.

Desde el sector coinciden en que es habitual que por estas fechas no se supere el 50% del aforo en reservas, por lo que no se considera un volumen de trabajo inferior al de otros años. Aunque cabe matizar que este no es el caso de todos los negocios. Por ejemplo, en Torre do Deza para la noche del ayer estaban completos, mientras que hoy solo tienen una habitación disponible, llegando así a prácticamente completar el cupo. En en este sentido, reclamos como el servicio de spa suelen se un atractivo aliciente para generar movimiento durante temporada baja.

Por otra parte, desde Mar de Compostela descartan que el mal tiempo pronosticado para el fin de semana haya afectado a las reservas, y afirman que incluso hubo algunas de última hora, que demuestran que este no es un factor determinante a la hora de evaluar los datos de ocupación. Para contrarrestar este posible handicap los negocios hoteleros y casas de turismo rural de la zona ofrecen otro tipo de entretenimiento, como relajarse en el salón al lado de la chimenea.

Mientras que la Navidad de Vigo y el decorado de la ciudad se ha convertido en un auténtico reclamo, con visitantes que llegan de todo el mundo a la ciudad olívica para ver sus luces, los concellos de las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes se escapan a su área de influencia. Así lo afirman desde Mar en Compostela, que sostienen que esta atracción turística no se nota en sus calendarios de reserva.

Lo que sí se notó, en cambio, fue la temporada del Outono Gastronómico y del bono turístico, en el que participaban varios negocios de las comarcas, como Torres de Moreda en Callobre o Casa da Botica en Loimil.

En un lado menos optimista de la balanza están casas de turismo rural como Casa do Ferrador, en Silleda. Aquí la ocupación para estas fechas des del 10%, pero de nuevo, desde la gestión del negocio aseguran que estas son las cifras habituales durante esta época «Nosotros funcionamos mucho mejor durante el verano. En el mes de diciembre no suele haber demasiado movimiento, especialmente si no formas parte del itinerario del Camino», comparten.

Así las cosas, el balance es positivo incluso si los números no superan el 50%, con aunque en el sector hacen hincapie en el buen funcionamiento de iniciativas para dinamizar el turismo rural durante el último trimestre del año,época en la que generalmente bajan de forma considerable las reservas, pese a la gran variedad de oferta de actividades, gastronomía y entretenimiento disponible.

Buen pronóstico para la campaña de Navidad 2025

Como se mencionaba anteriormente, los últimos meses del año no suelen ser los mejores para las empresas hoteleras y casas de turismo rural de la zona. Mientras que algunas localidades nutridas por el Camino de Santiago y el peregrinaje consiguen capear la temporada baja, otras esperan a que lleguen mejores fechas, como son las Navidades.En Mar de Compostela afirman que la perspectiva para esta campaña de 2025 es muy buena, con la mayoría de las reservas ya realizadas. Lo mismo ocurre en Torre do Deza, donde los alojamientos están casi al completo, especialmente para fin de año.Durante las festividades, en las casas de turismo rural lo más habitual es que familias o grupos de amigos alquilen la totalidad del alojamiento. Otro perfil de huésped son parejas sin hijos, aunque este ya es menos habitual. Asimismo, los negocios establecen generalmente un mínimo de dos noches por reserva.Para atraer a los clientes durante estas fechas, muchos establecimientos preparan servicios adicionales, como cenas especiales de Navidad o paquetes con actividades en la zona. Estas iniciativas no solo buscan ofrecer un valor añadido a los huéspedes, sino también maximizar la ocupación y la rentabilidad en un periodo breve pero clave para el sector local.