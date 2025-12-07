Ayer, el ambiente en la iglesia parroquial de A Estrada tenía algo especial. No era una misa ni un acto institucional: se inauguraba el belén elaborado por Isabel Villamor, una cita ya habitual en el calendario navideño del municipio y que, cada año, reúne a vecinos de todas las edades. A las 19.30 horas, coincidiendo con el festivo del Día de la Constitución, las puertas se abrieron para recibir a los primeros visitantes, entre ellos el alcalde, Gonzalo Louzao, aunque la afluencia inicial fue más moderada que en ediciones anteriores. «El tiempo no acompañó mucho», explicaba la montadora, que aun así se mostró satisfecha de poder presentar a tiempo la nueva edición de esta obra.

El mejor estreno de Navidad

Con más de un centenar de figuras y una estructura que alcanza los quince metros de largo y 2,5 de fondo, el belén estradense se ha consolidado como uno de los puntos tradicionales de la Navidad local. Cada visitante reconoce enseguida los elementos fijos —el río, el estanque, el acueducto— pero también busca las novedades que Villamor incorpora cada año. En esta ocasión, son tres nuevas figuras las que se suman al conjunto, pequeñas incorporaciones que mantienen vivo el belén y que, según su creadora, ayudan a que nunca sea exactamente igual que el año anterior.

El montaje comenzó el 18 de noviembre, casi un mes antes de la inauguración. Quienes conocen el proceso saben que no es una labor sencilla: requiere paciencia, método y muchas horas dentro del templo, ajustando luces, probando posiciones y resolviendo imprevistos que siempre surgen en la fase final. Villamor reconoce que este año le resultó especialmente exigente. Compatibilizar su trabajo habitual con la preparación del belén la obligó a organizarse por días, reservando las tardes y escapando algún fin de semana para avanzar. «Tuve que repartir el esfuerzo, pero al final las últimas semanas fueron prácticamente maratonianas», admite.

En ese proceso contó con un apoyo clave: su pareja, que la acompañó en gran parte de las jornadas de montaje y se implicó para que todo llegara a tiempo. Un trabajo en equipo que, aunque no se ve en la visita final, forma parte de la historia del belén.

La inauguración de este sábado marca el inicio de un periodo en el que la iglesia recibirá un goteo constante de vecinos, familias y curiosos que se acercan para mantener la tradición de ver el belén, una costumbre que se repite en con la llegada de diciembre. Aunque cada vez hay más propuestas de ocio vinculadas a la Navidad, los belenes artesanales siguen ocupando un lugar especial para muchos visitantes, que valoran el trabajo manual y el esfuerzo voluntario que hay detrás de ellos.