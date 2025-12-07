Interponen un recurso contra el proceso de ampliación de Lalín 2000

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) interpuso ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (TACGal) un recurso especial en materia de contratación contra el proceso que afecta a la ampliación del parque empresarial Lalín 2000. El alegato cuestiona el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) del contrato de las obras del proyecto de urbanización de la modificación del plan de sectorización de la cuarta fase del citado parque empresarial.

El recurso fue presentado el pasado 27 de noviembre y recpcionado por la entidad pública Xestión do Solo de Galicia (Xestur) que deberá resolverlo. En estos casos y en función de la complejidad de las exposiciones, estos recursos suelen resolverse, de media, en un período de poco más de una semana.

Por otro lado, la junta de gobierno local de Lalín aprobó en su sesión del pasado 28 de noviembre el reconocimiento de pago de 10.000 euros a favor de Aguas de Galicia en concepto de sanción de este organismo autonómico por vertidos de aguas residuales al dominio público en la depuradora del Pontiñas procedentes del polígono empresarial Lalín 2000. El gobierno decide iniciar la tramitación de un expediente con el objetivo de recuperar el importe de la sanción, comunicando a la empresa concesionaria de este servicio que en un plazo de 10 días debe concretar los hechos.