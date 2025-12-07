Empresas y vecinos se suman a la iniciativa Nengún neno sen Xoguete

Las personas, entidades o colectivos que quieran sumarse a la campaña municipal Nengún neno sen Xoguete pueden comunicarlo a través del teléfono de servicios sociales, en el 986 78 00 14 hasta el día 15. Las donaciones se pueden realizar en el Desván Municipalm los martes y los jueves en horario de 10.00 a 13.00 horas. Aquellas personas o entidades que no puedan acercar su donación en este horario, podrá concretar otra fecha y horario de entrega a través de los siguientes contactos: 986787060, 986780014 o enviando un correo electrónico a eva.prieto@lalin.gal.

Las tres iniciativas o colaboraciones surgidas en lo que va de campañas son d la Residencia DomusVi Lalín ( colocando en su centro un punto de recogida de regalos); el denominado Grupo de Amigos de Lalín (400 euros que entregará en la tienda Juguettos); y la Tienda Mi Casa Lalín: se suma colocando en su centro un punto de recogida de regalos.

Este es el primer año que en esta campaña se cuente con una partida municipal específica de 3.000 euros que irán destinados a la compra de juegos educativos y regarlos. Tal como avanzó el concejal Avelino Souto la entrega de los regalos a las familias tendrá lugar los días 17, 18 y 19 de este mes.