Cita navideña del PP de Vila de Cruces

El Partido Popular de Vila de Cruces celebró ayer su tradicional Encontro de Nadal con sus afiliados en el restaurante Don Din. El evento contó con la participación del presidente provincial de los populares y de la Deputación de Pontevedra, Luis López, y del conselleiro de Educación de la Xunta de Galicia y coordinador comarcal del PP en Deza, el lalinense Román Rodríguez.

Los populares cruceños, encabezados por el presidente local, Jesús Otero, aprovecharon la oportunidad para felicitarse mutuamente por las fiestas navideñas y comenzar a «engrasar la maquinaria del partido de cara a las elecciones municipales de 2027», según su comunicado.

Unidad

El presidente provincial del PP felicitó a toda la agrupación de Vila de Cruces por su «gran trabajo y unidad» a pesar de las difíciles circunstancias actuales tras la pérdida de la Alcaldía y expresó su confianza en que la fortaleza del equipo y el proyecto del PP en Vila de Cruces «son las mejores herramientas, y las más importantes, para intentar recuperar el gobierno local cuanto antes». La jornada concluyó con un multitudinario ágape al que asistieron un buen número de simpatizantes y afiliados en medio de un ambiente de confraternidad.