Carballedo está en riesgo de quedarse sin médico en Navidad
El PSOE advierte de que uno de los facultativos está a punto de jubilarse y el otro sigue de baja
REDACCIÓN
El PSOE de Cerdedo-Cotobade advirtió del «riesgo real e inmediato» de que el centro de salud de Carballedo quede sin médico durante el periodo de Navidad, una época de alta demanda asistencial. Según los socialistas, una de las dos plazas médicas lleva cerca de un año sin cubrir por baja laboral y la otra quedará vacante en los próximos días debido a la jubilación del titular. La formación asegura que «la Xunta sigue sin ofrecer ni respuesta, ni alternativa, ni previsión de cobertura».
La portavoz socialista, Ana Couto, afirmó que llevan «más de un año alertando» de esta situación sin obtener contestación y calificó la responsabilidad de la Xunta como «total y absoluta».
Así, reclama la cobertura inmediata de ambas plazas, un plan de contingencia e «información transparente» sobre la atención primaria local.
