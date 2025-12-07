Los vecinos de la parroquia lalinense de Camposancos inauguraron ayer las actividades de su programación navideña que, organizada por las asociaciones San Cristovo y la de mujeres, arrancaron con un pregón a cargo del actor Inacio Vilariño en una jornada que no faltó el encendido de la iluminación. La primera de las demás actividades previstas tendrá lugar el día 14 con la apertura de la Casa do Apalpador mientras que la compañía Fantoches Baj ofrecerá dos funciones (a las 17.00 y a las 19.00). Non hai Nadal sen Camposancos es el lema de un programa que incluye magia, música, un taller de regueifas, un concurso de villancicos o la recogida de juguetes para la campaña del ayuntamiento.

Camposancos inaugura su programa de actividades navideñas