Aprueban el proyecto para la reforma integral de la Escola de Música de Silleda
La iniciativa del gobierno local supone una inversión de cerca de 900.000 euros
REDACCIÓN
El Concello de Silleda aprobó el proyecto de remodelación integral de la Escola de Música Municipal, una inversión que asciende a 890.185 euros y que permitirá adaptar este centro a las necesidades actuales de un equipamiento educativo y cultural de referencia. El acuerdo de la junta de gobierno también incluye el inicio del expediente de la contratación, que continuará ahora que redacciones de los pliegos para licitar la obra. La actuación será financiada a través de una ayuda de la Xunta, que aporta ya 445.092 euros y para completar la financiación, el Concello también presentó esta iniciativa al Plan Provincia Extraordinaria
El proyecto, seleccionado como uno de los pocos beneficiarios de la convocatoria, incluye actuaciones fundamentales cómo la instalación de un ascensor y accesos totalmente adaptados, eliminando barreras arquitectónicas, la mejora del aislamiento térmico y acústico, imprescindible para la práctica musical, la renovación de la cubierta y de la carpintería exterior e interior, la creación de nuevos aseos y mejora general de espacios e instalación y la reorganizaciones de aulas y salas de ensayo para optimizar el uso docente y artístico.
Gobierno y centro musical trabajan en un plan de traslado temporal del centro durante la ejecución de las obras con el fin de mantener las aulas.
