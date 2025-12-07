Aprueban mejoras viarias y humanización en Borela por 1,2 millones de euros
La actuación será financiada por la Diputación en el tramo de la EP-0407
REDACCIÓN
El pleno municipal de Cerdedo-Cotobade aprobó este lunes por unanimidad el convenio de colaboración con la Diputación de Pontevedra para ejecutar una intervención integral de mejora de la movilidad peatonal en la carretera provincial EP-0407, en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 1+000 y 1+365, en el núcleo de Borela. La actuación conecta la plaza central con la Casa do Pobo y responde a una demanda histórica de la vecindad.
El proyecto supone una inversión de 1.299.323,68 euros, financiada en un 70% por la Diputación y en un 30% por el Concello, que también asumirá los costes de las expropiaciones necesarias. La obra, considerada una inversión histórica, permitirá transformar un tramo muy transitado y mejorar tanto la seguridad viaria como la convivencia entre vehículos y peatones.
Con el objetivo de informar a los residentes, el Concello convocó una reunión vecinal para el jueves 11 de diciembre, a las 18.00 horas, en la que el equipo técnico detallará las características de la obra y el calendario previsto.
La actuación incluye una plataforma única sobreelevada con acabado en piedra, preferencia peatonal, nuevo mobiliario urbano, zonas verdes, iluminación LED de diseño y el soterramiento de las líneas de electricidad y telecomunicaciones. También se creará una nueva red de pluviales, completando una transformación integral del entorno.
