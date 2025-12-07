Agolada abre su Mercado de Nadal el día 21 en Os Pendellos

Os Pendellos de Agolada acogerán el domingo día 21 de diciembre la cuarta edición del Mercado de Nadal de Agolada. Exposiciones y venta de productos artesanales y chocolate con churros alternarán con las actuaciones del grupo Bico da Balouta, el espectáculo de danza «Auga e Terra», la Coral Polifónica de Agolada, la representación de la obra de teatro «A Chimenea do Apalpador», la presentación del libro Mi ruido blanco de Silvia Penide y una actuación en el Pendello das Caballerizas. El evento está organizado por el Concello de Agolada en colaboración con Escénicas y la Deputación Provincial de Pontevedra.