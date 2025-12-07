La AED repartirá 10.000 euros en vales de compra por su campaña navideña

La Asociación de Empresarios de Deza y sus comercios asociados repartirán en la campaña navideña que se prolongará hasta el día 5 de enero 10.000 euros en vales de compra para gastar en el comercio local. El montante global se repartirán a través de cuatro modalidades de sorteos. La primera consistirá en el sorteo de dos vales de 50 euros cada uno, que realizarán los comercios colaboradores los días 24 de diciembre y 5 de enero entre sus clientes que realicen compras durante la campaña. Los premiados deberán gastar estos valles en el propio establecimiento que lo sorteó.

El segundo tipo será el sorteo presencial, el día 5 de enero, al final de la Cabalgata de Reyes, y que repartirá un bono de compra de 1.000 euros y cinco vales de 300 euros cada uno, para gastar en los comercios que participan en estra campaña Para entrar en estos sorteos, los clientes que realicen compras recibirán unas rifas, de las que tendrán que depositar una parte en la urna que la AED habilitará en la Aldea Gastro instalada en la calle Joaquín Loriga, a partir de las 18.00 horas y hasta la celebración del sorteo. Este sorteo será presencial y la medida que se vayan extrayendo los números premiados, las personas agraciadas deberán presentarse con la otra parte de la rifa elegida.

En los otros dos sorteos podrán participar mayores de edad que entreguen los mapas cubiertos con todos los sellos de los comercios participantes en la ruta de los Escaparates Máxicos y de los locales de hostelería que forman parte de la ruta de las Fachadas Máxicas. Se sortearán tres vales de 100 euros cada uno para gastar en los comercios participantes y otros tres, del mismo importe, para gastar en los locales de hostelería participantes. Los mapas para optar la estos sorteos podrán recogerse en los comercios y establecimientos de hostelería participantes en esta iniciativa y también en el stand que el CCA de Lalín tendrá este año dentro del programa de las Aldeas de Nadal, que estará instalada en la calle Joaquín Loriga y que acogerá también el puesto de palomitas -para obtener una ración de palomitas sólo habrá que presentar un ticket de una compra en algún comercio asociado en la campaña-.

También vuelve a incluir la instalación de música ambiental en ocho calles del casco urbano: Principal, Luis González Taboada, Colón, Calzada, Joaquín Loriga, Alcalde Ferreiro, Pintor Laxeiro y Antonia Ferrín Moreiras. El horario de funcionamiento será de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas hasta el día 8 de diciembre y desde el 12 hasta el 6 de enero. Los locales asociados recibirán elementos decorativos para el empaque de los regalos y ofrece a las empresas la posibilidad de hacer vales de regalo para sus trabajadores

Por último, desde la patronal dezana se recomienda abrir los domingos del mes de diciembre y el día 4 de enero de 2026 entre las 12.00 y las 14.00 horas y desde las 17.00 hasta las 20.00 horas.