Unanimidad para que A Estrada siga vinculada al Imelga de Santiago

El pleno ordinario de diciembre del Concello da Estrada estuvo marcado por la unanimidad en torno a la moción presentada por el PSOE para que el municipio mantenga su vinculación con la subdelegación del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) con sede en Santiago, frente al cambio planteadodesde la administración autonómica para que pase a formar parte de la delegación pontevedresa. La propuesta obtuvo el respaldo de todos los grupos con representación –PSOE, BNG, Móvete y Partido Popular– al considerarse que esta conexión garantiza la proximidad de un servicio clave en momentos especialmente sensibles para la ciudadanía.

El portavoz socialista, Luis López Bueno, defendió que las personas que deben acudir al Imelga suelen hacerlo en situaciones de especial vulnerabilidad y que resulta imprescindible evitar desplazamientos innecesarios. Tanto el BNG como Móvete compartieron la posición del PSOE, subrayando que la referencia natural para A Estrada debe seguir siendo Santiago por razones de accesibilidad y coherencia territorial. El edil del Partido Popular Alberto Blanco confirmó el voto favorable del gobierno local y recordó que el Ejecutivo municipal ya había defendido la importancia de mantener la cercanía en la organización judicial cuando se debatió la estructura de la planta xudicial.

El debate se trasladó entonces al turno de ruegos y preguntas, donde BNG y PSOE centraron sus intervenciones en el estado del servicio de recogida de residuos. Los socialistas preguntaron al alcalde, Gonzalo Louzao, por qué el servicio no estará licitado antes de finalizar 2025, tal y como había anunciado el concejal responsable, Óscar Durán. Criticaron lo que consideran una «falta total de planificación» y recordaron que el gobierno tardó tres meses en reconocer que no sería capaz de redactar los pliegos, motivo por el cual recurrió a una consultora externa por un coste de 14.000 euros.

El PSOE cuestionó también la calidad de los contenedores instalados recientemente, asegurando que la boca de los depósitos destinados a envases ligeros es demasiado pequeña y denunciando que parte del material procede de otro ayuntamiento. A ello añadieron que continúan sin recibir el plano de situación de las islas de contenedores ni las nuevas rutas de recogida, documentos que –según insistieron– solicitaron por escrito hace más de un mes.

Louzao respondió defendiendo que, por primera vez, A Estrada cuenta con una ordenación integral de las islas de contenedores, ya preparada para incorporar el quinto contenedor destinado a residuos orgánicos. El alcalde señaló que la reorganización «genera polémica porque los seres humanos somos de costumbres», pero recalcó que el modelo implantado en el municipio replica el funcionamiento habitual de muchas ciudades, donde los ciudadanos deben desplazarse para depositar cada fracción en el contenedor adecuado. Subrayó que este enfoque busca reforzar el reciclaje y mejorar los índices de separación en origen. También explicó que ya existe un borrador de los pliegos del nuevo contrato y que la futura licitación se activará cuando se disponga de la información técnica completa y actualizada.

En este punto el PSOE incluyó además preguntas sobre el estado de la Praza da Feira. Los socialistas insistieron en la necesidad de realizar trabajos de mantenimiento para evitar los regueros que dificultan la celebración de las ferias. Recordaron que el actual firme de tierra fue una decisión directa del propio alcalde, tomada pese a las advertencias incluidas en el expediente municipal, y que incluso generó críticas de su antecesor, José López Campos. Según manifiestan los socialistas, ante esta acusación el mandatario aseguró que se actuará «antes de Navidad», aunque lo acusan de intentar atribuir parte de la responsabilidad a los vecinos «que votaron ese proyecto». El grupo cerró su intervención reclamando que A Estrada defienda su inclusión en la nueva línea autonómica de ayudas a la vivienda.

Otra cuestión abordada fue el cambio de nombre de la Capitán Bernal, mencionado por el BNG. El Concello afirmó que la vía pasará a formar parte de la Avenida de América, aunque falta gestionar la numeración de inmuebles.

El BNG acusa al PP de otorgar casi un millón de euros en contratos a dedo a Geseco

Por su parte, la rama local del BNG cargó duramente contra la gestión del alcalde Gonzalo Louzao en materia de residuos, calificando la situación actual de «fraude política y laboral». El portavoz municipal, Xoán Reices, expuso su preocupación a este respecto tanto en la sesión plenaria durante el turno de ruegos y preguntas, como en declaraciones posteriores. Sostuvo que la precariedad extrema que sufre el personal de la recogida «no es un accidente», sino la consecuencia de una estrategia del Partido Popular para «desmantelar lo público y beneficiar a empresas privadas sin control».En este sentido, situó el origen del problema en lo que considera una «privatización encubierta e ilegal» del servicio. Según Reices, la empresa GESECO opera «en una situación de ilegalidad continuada», ya que «no ganó ningún concurso público» y, pese a ello, cobrará «776.000 euros en 2025» mediante contratos «asignados a dedo por el gobierno de Louzao». A su juicio, estas adjudicaciones muestran «la incapacidad de un gobierno con mayoría absoluta que en cinco años no fue capaz de elaborar un concurso público, saltándose la ley para mantener un servicio en precario».El grupo denunció además la situación laboral del personal, afirmando que los trabajadores «no tienen un lugar donde cambiarse, lavarse o ducharse al terminar la jornada», pese a que la empresa factura «casi un millón de euros gracias al PP». Reices insistió en que el Concello, aunque no sea el empleador directo, es «responsable moral y político» de garantizar condiciones dignas.A mayores, el BNG reafirmó su apuesta por la remunicipalización del servicio y exigió al alcalde que «deje de actuar al margen de la legalidad con los contratos a dedo» y ponga fin a lo que considera «explotación laboral financiada desde el Concello».