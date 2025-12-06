Somoza asegura que «habrá novedades» en la parcelaria de Val de Camba

El grupo municipal del PP sale al paso de las demandas del Bloque en el Parlamento para que la Xunta mejore los accesos de los caminos secundarios en la reordenación parcelaria Val de Camba. La portavoz de los populares, Cati Somoza, señala que están recabando información sobre esta parcelaria. Adelanta que «a tramitación está moi avanzada e haberá novidades pronto, polo interese máximo que ten a Xunta na reorganización das terras para un mellor aproveitamento do sector primario». Admite que esta parcelaria lleva abierta tiempo, como otras iniciativas que se incoan en zonas de minifundismo. Y le recuerda al BNG que está deslegitimado para hablar de Rodeiro, pues este concello es el único de la provincia donde no presentó lista electoral.