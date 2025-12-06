Silleda riega con magia la Navidad

Comenzaron siendo una iniciativa del Barrio das Baratas y dos años después, las regaderas ya son un símbolo de identidad de las Navidades de Silleda. Aprovechando el puente festivo, igual que hizo Lalín, Trasdeza levantó ayer el telón de las fiestas para presumir de decoración y de alumbrado. Medio millar de regaderas (el año pasado fueron más de 600) decorarán hasta pasado el Día de Reyes los balcones y farolas de varias calles de la capital. El Concello recuerda en sus redes sociales que desde ayer cualquier vecino empadronado puede llevar, en préstamo, una de estas icónicas regaderas para adornar el exterior de su vivienda.

Asistentes a la chocolatada. / Bernabé/Javier Lalín

Las luces navideñas se encendieron junto al alumbrado público, al caer la tarde. También sobre las 18.00 horas y para hacer frente a una jornada casi invernal, los asistentes pudieron disfrutar de una chocolatada en favor de los y las estudiantes de sexto de Primaria del CEIP. Pero el kilómetro cero, por así decirlo, del arranque de las fiestas navideñas tuvo lugar en la Praza Siñor Afranio, con el espéctáculo audiovisual O crebanoces de Silleda, con proyecciones sobre la fachada del consistorio. Al remate de esta función se prendieron las luces navideñas en este céntrico enclave. Durante el fin de semana están programados talleres en familia, en concreto para mañana domingo, a partir de las 11.30 horas en el Centro Social de Silleda. Esta primera propuesta de talleres enseñará a elaborar adornos típicos de las fiestas que se aproximan.