Rueda afirma en Vilatuxe que las parcelarias «modernizan» el rural y buscan fijar población

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó ayer en Vilatuxe la concentración parcelaria como un instrumento fundamental para el desarrollo del campo gallego y mantener un rural cuidado y productivo. Así, apuntó que estos procesos contribuyen a «modernizar o rural, facelo máis vivible, e adaptarnos aos tempos para que a xente quede aquí».

Así se refirió durante su participación, junto a la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, y el alcalde de Lalín, José Crespo, en el acto de entrega de los títulos de la concentración parcelaria en la parroquia lalinense. Un proceso que supone una reordenación territorial de 911 hectáreas y afecta a 515 vecinos.

Esta concentración, tal y como apuntó Rueda, permitió multiplicar por tres la dimensión de las parcelas y reducir su número en un 72% –inicialmente estaba dividida en 4.445 parcelas con una superficie media de 2.049 metros cuadrados–, para la que la Xunta destinó cerca de 4 millones.

Un trabajo, como apuntó el presidente autonómico, que requiere de «moita planificación e moito compromiso de todos os que o fixeron e de todos os veciños» y que es fundamental para acabar con el minifundismo, para que las propiedades sean más grandes y útiles; fijar población y reducir costes a las explotaciones, entre otros.

En Galicia, el próximo año la Xunta destinará 16,7 millones a estos proyectos, casi cuatro más con respecto a este año. Al mismo tiempo, Rueda aseguró que el Ejecutivo gallego trabaja para que los procesos sean más ágiles y recordó que, desde 2020, se finalizaron 37 concentraciones parcelarias –incluyendo esta de Vilatuxe–, que abarcan casi 30.000 hectáreas y beneficiaron la cerca de 20.000 propietarios. La Xunta seguirá impulsando estos procesos de la mano de la ley de recuperación de la tierra agraria de Galicia, que contempla herramientas como los polígonos agroforestales o las permutas de especial interés agrario.

Este año se convocó una nueva línea de ayudas, con 100.000 euros para el bienio 2025-2026 para gastos de asesoramiento técnico, acondicionamiento de terrenos y trámites. Y está en marcha el Plan Camiña Rural, dotado con 17,7 millones para 2026 para ampliar y mejorar los caminos de parte de la red viaria de acceso a uno o varios núcleos de población.