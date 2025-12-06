Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reimóndez Portela, en la Escola do Seixo

La exposición Manuel Reimóndez Portela. O médico de San Miguel se inauguró el jueves en la Escola do Seixo, con la presencia del alcalde Gonzalo Louzao y familiares del homenajeado. La muestra recorre la vida y obra en sus múltiples facetas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents