Organizan en A Estrada una jornada para fomentar en baloncesto femenino de base

La Federación Gallega de Baloncesto (Fegaba) organiza en A Estrada «Ellas siguen en la cancha», una jornada singular que el próximo 13 de diciembre abordará uno de los retos más importantes del baloncesto gallego: mantener y reforzar la participación de las chicas deportistas en la práctica federada durante la etapa cadete.

La cita, que tendrá lugar en el Pabellón Manuel Coto Ferreiro de A Estrada, combinará la competición oficial con un espacio de diálogo y reflexión. Nueve clubes de la delegación de la FEGABA en Santiago participarán en una jornada que busca no solo visibilizar el talento de las jugadoras, sino también encontrar claves para apoyar su continuidad en el deporte federado.

La jornada arrancará a las 09:45 horas con partidos oficiales de las Ligas Fegaba en las categorías Cadete e Infantil. A las 11:30 horas, el balón dará paso a las palabras con una mesa redonda bajo el título ‘Ellas siguen en la cancha’, que se prolongará hasta las 12:30. Posteriormente, se retomará la competición hasta las 14:30. Participarán en la pista los clubes Baloncesto Galdea, CD Galogrín, CB Basketdeza, Compañía de María Santiago, A Estrada Basket, Obradoiro CAB, AD Básquet Ames, FEDESA y Fontiñas.