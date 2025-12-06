La okupación inquieta a los lalinenses

La okupación de viviendas en Lalín está despertando una notable alarma entre la población, no tanto por que exista una oleada de allanamientos, sino por lo que muchos ciudadanos atribuyen a un grupo organizado que merodea tanto por el casco urbano como por el rural en busca de inmuebles aparentemente deshabitados con el objetivo de okuparlos. Una de las últimas denuncias formalizadas corresponde a un piso situado en la Avenida Bos Aires, donde numerosos vecinos presencian con preocupación como a diario existe una circulación de personas por el rellano en dirección a un hogar situado en la primera planta.

Explican que el propietario habría alquilado este piso a una persona que, por no poder pagar la renta, optó por compartirlo con otro individuo, que acabó echándolo para ofrecerlo como residencia a un grupo de ciudadanos de origen magrebí. El legítimo propietario del inmueble está todavía a la espera de que prospere su denuncia y que las autoridades procedan al desalojo de los okupas. «Hay unas seis o siete personas que van rotando por el piso, se sientan en grupo en las escaleras y mi hija está bastante asustada», comenta una vecina.

En las últimas semanas se produjeron otras okupaciones o intentos frustrados en viviendas. A finales de octubre la propietaria de un chalet situad en la rúa 1 de Lalín, en el núcleo de Feás, y un hermano suyo registraban una denuncia después de que varios individuos ocuparan la vivienda sin su consentimiento. Según el testimonio de varios vecinos, que preferían mantener su anonimato, un grupo formado por al menos cuatro personas accedieron a la edificación, cuya dueña vive fuera de Galicia. Los residentes, en torno a una treintena, fueron recibidos por el gobierno municipal y el alcalde, José Crespo, les garantizó que trasladaría el caso a la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra una vez que la Guardia Civil ya no podía hacer nada más, la Policía Local no tiene competencia y todo supeditado a que el juzgado decretase el desalojo. En la casa vivirían personas de etnia gitana a las que miembros del grupo organizado de Lalín, personas llegadas desde el Magreb hace años, les ofreció el citado inmueble para vivir de forma irregular.

Las últimas denuncias públicas sobre okupación de hogares, al margen de la del edificio de la Sareb en la calle Álvaro Cunqueiro, tienen algo en común: son casas de una zona más o menos próxima. Así, además de la Avenida Bos Aires y Feás, meses atrás se okuparon inmuebles de la extinta empresa Unión Fenosa en las inmediaciones de la subestación de Alto de Vales [al lado de Feás] y un lalinense alertó el pasado 22 de noviembre de que un grupo de personas trató de acceder en torno a las 22.00 horas a una vivienda situada en la Avenida Bos Aires. Aseguró que tras encontrarlos in fraganti los supuestos okupas huyeron, aunque los afectados llamaron a la Guardia Civil. Otro frustrado, también por alerta de vecinos, fue el intento de allanamiento de un chalé en la misma calle, cerca del IES Laxeiro.

Robos en el rural

Esta semana FARO avanzó una investigación de la Guardia Civil por varios robos perpetrados en el rural. Se busca a un grupo que suele asaltar casas a las que acceden de día para preguntar si les dan trabajo. Fueron vistos en Santiso, Feás o Palio. Se han presentado varias denuncias en toda esa zona.