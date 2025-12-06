La Navidad en el Losada es cuestión de química
El alumnado de primero de Bachillerato decora un árbol con matraces de colores
Si algo caracteriza al IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez de A Estrada es su creatividad. Por ello, era de esperar que su decoración navideña este año no fuese la típica. El alumnado de primero de Bachillerato que cursa Física y Química sorprendió a toda la comunidad educativa con la creación de una «árbol de Navidad química», elaborado a partir de disoluciones coloreadas de diferentes sales. Cada sustancia aportaba un tono característico: el azul intenso del sulfato de cobre, el naranja vibrante del dicromato de potasio, el púrpura del permanganato y el amarillo verdoso del cloruro de hierro (III).
Los matraces se organizaron en forma piramidal sobre soportes y pinzas, dando forma a un árbol que iluminó los pasillos del instituto y despertó la curiosidad de estudiantes y profesorado. Más allá del efecto visual, la actividad tuvo un marcado componente didáctico: los alumnos practicaron la preparación de disoluciones, aprendieron a medir concentraciones y manipular reactivos con seguridad, aplicando de forma práctica los contenidos del aula.
Según el profesorado, el objetivo era combinar aprendizaje y creatividad, ofreciendo una experiencia significativa y festiva. Una premisa que una vez más. queda del todo demostrada, a la espera del siguiente proyecto.
