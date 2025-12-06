La Navidad en el Losada es cuestión de química

Si algo caracteriza al IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez de A Estrada es su creatividad. Por ello, era de esperar que su decoración navideña este año no fuese la típica. El alumnado de primero de Bachillerato que cursa Física y Química sorprendió a toda la comunidad educativa con la creación de una «árbol de Navidad química», elaborado a partir de disoluciones coloreadas de diferentes sales. Cada sustancia aportaba un tono característico: el azul intenso del sulfato de cobre, el naranja vibrante del dicromato de potasio, el púrpura del permanganato y el amarillo verdoso del cloruro de hierro (III).

Los matraces se organizaron en forma piramidal sobre soportes y pinzas, dando forma a un árbol que iluminó los pasillos del instituto y despertó la curiosidad de estudiantes y profesorado. Más allá del efecto visual, la actividad tuvo un marcado componente didáctico: los alumnos practicaron la preparación de disoluciones, aprendieron a medir concentraciones y manipular reactivos con seguridad, aplicando de forma práctica los contenidos del aula.

Según el profesorado, el objetivo era combinar aprendizaje y creatividad, ofreciendo una experiencia significativa y festiva. Una premisa que una vez más. queda del todo demostrada, a la espera del siguiente proyecto.