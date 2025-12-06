El Nacional de futbolín del Lalín Arena reúne a casi 400 equipos

El multiusos Lalín Arena alberga hoy y mañana la edición número 28 del Campeonato Nacional de Futbolín Presas al que concurren un total de 375 equipos. En concreto, en la capital dezana está prevista la presencia de 195 equipos de movimiento, 162 de parado y 19 conjuntos femeninos. El torno coincidirá esta tarde con la celebración del partido liguero del Disiclín de balonmano, por lo que la pista estará dividida.

Las dos jornadas darán comienzo a las 10.00 horas y la competición podría prolongarse hasta bien entrada la noche. Hoy será el turno de la competición en movimiento mientras que mañana se competirá en parado y, también, en el torneo de categoría femenina. Al cierre de esta edición tenía lugar por primera vez una final del ranking de jugadores en las que participaban los ocho mejores de parado y otros tantos de movimiento. La competición se denomina Copa EVO-Presas.

Mesas y premios

El torneo nacional de Lalín contará con un total de 36 mesas de última generación de la firma lalinense. Además, la organización tiene previsto repartir 10.000 euros en premios y más de 200 trofeos a los equipos más destacados en la competición. Por lo que respecta a la presencia local, más de 30 parejas masculinas de la comarca dezana formarán parte del evento estatal. Además, más de 40 equipos formados por mujeres de Deza también formarán parte del campeonato en el multiusos lalinense.

Está prevista una gran afluencia de aficionados al futbolín durante las dos jornadas del campeonato. La organización de la cita confía en que, como sucedió en anteriores ocasiones, el civismo reine entre todos los que quieran presenciar las partidas.