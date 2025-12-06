Las mejores promesas del salvamento nacional se concentran en A Estrada

La Federación Española de Salvamento Deportivo organizará una concentración de cinco días en las instalaciones deportivas de A Estrada. La elección de la villa para esta actividad nacional no es casualidad, ya que al frente de ella junto con otros dos técnicos estará el deportista, entrenador e investigador estradense Javier Carballo, quien recientemente se ha hecho cargo del trabajo de tecnificación e investigación de la federación nacional.

Carballo explicó ayer que esta concentración dará comienzo el día 19 y finalizará el 24 de diciembre. Durante cinco días, los participantes realizarán un trabajo específico aprovechando para ello las instalaciones de la piscina climatizada de A Estrada, así como de las pistas de atletismo, de los pabellones y del gimnasio. Inicialmente estaba previsto que los deportistas convocados utilizasen la residencia de la Agasp para pasar las noches, aunque por un problema de última hora ha tenido que ser reubicados en el hotel La Bombilla.

El entrenador estradense detalló que en esta concentración participará un grupo de 16 deportistas masculinos y femeninos de categorías juvenil y júnior. Se trata, según explicó, de jóvenes llamados a formar parte en un futuro de la selección española absoluta. La intención es realizar con ellos un trabajo de tecnificación, planteándoles para ello formas de entrenamiento novedosas. Además, este trabajo permitirá obntener una serie de datos y parámetros que después se podrán utilizar desde el punto de vista de la investigación. «Todo esto terminará teniendo un retorno útil para todos los entrenadores y deportistas», manifestó.