Luis Calvo declina ayudar a Adega en O Sexo

El BNG de Agolada critica al alcalde, Luis Calvo, por denegar cualquier tipo de ayuda o colaboración a Adega para la actividad de voluntariado que lleva a cabo este fin de semana en zonas quemadas de la parroquia de O Sexo.

