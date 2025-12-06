Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La fuente de Pedroso, renovada con el taller

Fuente de Pedroso.

El alumnado del taller de empleo Terras de Camba I recuperó la fuente de Pedroso. El alcalde de Rodeiro, José Luis Camiña, ensalza la labor de esta iniciativa a la hora de poner en valor el patrimonio «e devolver vida e dignidade aos lugares do noso concello».

