A Fonte celebra 8 años con regalos a clientes
El Grupo Valenciaga está este fin de semana de celebración con el aniversario de su parrillada A Fonte, que cumple ocho años. Con motivo de la efeméride, la empresa de cátering estradense ha organizado un evento especial para todos los que visiten el establecimiento este fin de semana, hasta el día 8, y el siguiente. Adelantan que habrá un regalo sorpresa.
