La FIG acoge este fin de semana Motor Show 2025

Motor Show Galicia 2025, organizado por Sac Events, vuelve a la Feira Internacional de Galicia este fin de semana. En esta cuarta edición, uno de los pabellones principales y una zona exterior del recinto ferial acogerán la exposición. Estará conformada por cientos de vehículos de competición, de rally y clásicos que sus propietarios exhiben. También habrá a la venta equipamiento y accesorios.

Se celebrrán exhibiciones de drift (conducción controlando el vehículo en estado de sobreviraje) tanto diurnas como nocturnas, de cerca de una veintena de pilotos, como Marc Blanco, Sergio Casallo, Santi Landín, Sito González, Adrián Cabanillas, Ismael Denis, Luis Ogando, Carlos Gutiérrez, Martín Nós, Marcos Miguélez, los pilotos de HMC Competición, José Alonso, Xoel Val, Eberto Piriz o Yanibel Díaz, la única mujer que compite en categoría Semipro. Se sumarán espectáculos de stunt (acrobacias sobre motos) y diversos sorteos, entre ellos de copilotajes con conductores profesionales y de un BMW E-46 330Cl.

Motor Show Galicia comienza hoy a las 11.45 horas con entrenamientos libres de drift, arrancando las exhibiciones a las 15.30. A las 17.00 será el momento del stunt, para seguir a las 17.35 con un Show Rally. A las 20.00h volverá el stunt y a las 20.35 comenzará el drift nocturno. Mañana arrancará a la misma hora con los entrenamientos libres de drift, si bien las siguientes actividades, hasta el Show Rally, se adelantarán media hora respecto al sábado. El stunt será a las 19.50 y el drift nocturno a las 20.25. La cita terminará con el sorteo del BMW y entrega de premios a las 21.30 horas.