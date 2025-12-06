La Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada organizará el sábado 13 y el domingo 14 el 12º Salón Motor Classic y la 71ª Feria de Antigüedades y Artesanía, que abrirán al público de 11:00 a 20:00 horas con una única entrada válida para todo el fin de semana. El evento cuenta con la participación de 50 firmas expositoras, ocupando el 66% del Salón Motor Classic y el 34% la Feria de Antigüedades.

En esta edición, la Fundación apuesta por una llamativa novedad para ampliar el perfil de visitantes, con un área dedicada a juguetes de colección. Desde la organización apuntan a que se trata de un reclamo pensado para atraer familias, coleccionistas y público nuevo que se sume a la oferta tradicional de la feria.

Los encargados de ampliar la oferta son dos firmas conocidas especialmente por su trabajo con los Playmobil, juguetes que arrastran una legión de fans. Se trata de la Imaginaclicks y Frikicollection, dos tiendas habituadas a recorrer España de feria en feria a lo largo de todo el año. Hablamos con ellos para saber algo más de lo que presentarán en A Estrada y también de una afición que se ha convertido en su trabajo.

Al frente de Frikicollection está Javier de la Orden. Se trata de una firma que lleva funcionando desde 2013 y que cuenta también con tiendas físicas. Cuenta con ofertas de todo tipo relacionadas con los juguetes friquis, aunque su especialidad con los Playmobil. «Ahora mismo es un sector que está un poco en crisis, porque los niños cada vez tiran menos de juguetes clásicos. Diría que mis mejores ventas en cada feria son a padres, aunque a los niños también acaban comprando», explica. «Nosotros también trabajamos con impresoras 3D que nos permiten crear piezas diferentes. En esta época por ejemplo Playmobil saca un pequeño nacimiento Belén. Nosotros creamos por nuestra cuenta todos los animales y casas para terminar montando un Belén de Playmobil entero. Eso se vende muy bien».

La fiebre de los Playmobil llega a A Estrada

Belén y Sandra son las responsables de Imaginacliks, empresa afincada en Asturias. «Todo esto se nos fue de las manos», explican recordando sus inicios hace 14 años. «Tenemos impresora en 3D y al principio hacíamos encargos de Playmobil personalizados pero ahora ya solo hacemos cosas en serie. No nos da tiempo a todo», afirma. «Nuestros principales clientes son los coleccionistas, luego los niños y después siempre hay gente que ve algo que le gusta y se lo lleva». Belén reconoce que en su periplo por ferias de toda España suelen acudir a evenos más centrados en un mundo friqui y el coleccionimo, ya que llevan otras muchas cosas además de Playmobil, así que esta vez serán una oferta diferente en una feria de antigüedades.