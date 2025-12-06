Concierto de Pedro Pastor en A Estrada

El cantautor Pedro Pastor actuará en A Estrada el 28 de marzo a las 20.30 horas en el Teatro Principal, dentro de la programación de primavera del Concello. Las entradas saldrán a la venta anticipada el jueves 11 de diciembre. Con más de 13 años de trayectoria y 700 conciertos en 17 países, Pastor regresa con su nuevo disco 10 años en la Vida Plena.