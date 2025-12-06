Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Casa Currás participa en el Mes do Cocido

Los restaurantes Casa Currás, establecimientos situados en la Praza da Igrexa y en la calle Rosalía de Castro de Lalín, participan un año más en el Mes do Cocido. Currás es uno de los negocios clásicos en los que puede disfrutar de este plato.

TEMAS

