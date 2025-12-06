Carlos Loureiro presenta libro en el MOME

El profesor, escritor e investigador literario estradense Carlos Loureiro Rodríguez presenta el próximo miércoles 10 de diciembre su nuevo libro titulardo: Asociacionismo galego en América, A Sociedade Hijos del Ayuntamiento de La Estrada en Cuba. El acto tendrá lugar en el MOME a partir de las 19.30 horas. Es de carácter gratuito y contará con la presencia del autor y otros referentes del sector político y cultural.