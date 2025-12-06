El Bloque reclama un descenso del IBI al tipo impositivo del 0,50

Días atrás, el gobierno local de Silleda remitió a los dos partidos de la oposición su propuesta de rebaja del tipo impositivo del IBI de urbana, que está en el 0,53 y que podría pasar a estar entre el 0,50 y el 0,52. Desde el Bloque se propone rebajarlo al 0,50, «en liña cos concellos de Lalín e da Estrada». Además, este partido propone que la rebaja se complemente con una bonificación del 10% para las viviendas del rural, al amparo del artículo 74 de la Lei de Facendas Locais. «Este artigo permite bonificar o IBI en zonas cun nivel de servizos e equipamentos inferior ao de áreas urbanas», apunta la portavoz del partido, Erea Rey.

La concejala señala que las viviendas del rural suelen carecer de saneamiento, abastecimiento o accesos asfaltados, «o que obriga aos propietarios a incurrir en custos adicionais para dotarse de xeito privado destes servizos».

Según las estimaciones del BNG, aunque se aplique este recorte y la bonificación, el nivel de ingresos «seguiría sendo superior ao que tiña o Concello antes da aprobación do Plan de Urbanismo, que supuxo unha suba do 28% na recadación por IBI en 2025, financiada sobre todo polas vivendas do rural». El BNG se pone a disposición del ejecutivo socialista local «para estudar os detalles desta proposta». Insiste en que la decisión que trasladó el PSOE a la oposición, en noviembre y tras un pleno forzado por PP y Bloque, llega tarde como para que entre en vigor en 2026. «É preciso vontade e accións concretas», concluye.