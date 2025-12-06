Tres, dos, uno, cero... ¡Aldeas de Nadal!

«Hay una grieta en todo, así es como entra la luz». Esta frase de la canción Anthem, de Leonard Cohen, define muy bien qué significó ayer la inauguración de las séptimas Aldeas de Nadal de Lalín. Bajo una lluvia que se resistía a dar una tregua y con la Praza da Igrexa a oscuras, una espectacular tirada de fuegos artificiales se convirtió en la metáfora de esa luz, de esa ilusión que protagoniza las fechas navideñas.

Es cierto que ayer hubo una menor afluencia que en años anteriores debido a la meteorología, pero no cabe duda de que «o inverno chámase en Lalín Aldeas de Nadal e Cocido», como señaló el alcalde, José Crespo. Ya que hablamos de luz, durante las semanas venideras, las Aldeas de Nadal podrán sacar pecho y presumir de que pueden hacerle sombra a Vigo durante las fiestas navideñas.

Los niños y niñas de Musicalín interpretaron un villancico. | Bernabé

Hablábamos de la «luz» de los fuegos de artificio a través de la brecha de la noche y la lluvia. Pero hubo más momentos entrañables antes de esa tirada. El periodista Gúmer Portas se encargó de dirigir una inauguración en la que intervinieron la edil de Aldeas de Nadal, Karen Fernández Lamela, el alcalde y el conselleiro de Educación, Román Rodríguez.

Portas las definió como «un punto de encontro onde os nosos pequenos soñan e os nosos maiores volven á infancia». Fernández Lamela alabó el compromiso de los vecinos y vecinas de Lalín, así como de los 41 comercios que participan en los «Escaparates máxicos», los 21 hosteleros que entraron en las «Fachadas máxicas» y los dueños de las 250 muñecas donadas para la exposición.

Una tirada de fuegos artificiales cerró el acto inaugural. / Bernabé

No faltaron palabras tampoco para el equipo de Aldeas de Nadal ni los «carpinteiros que, cando ninguén cría en nós, cheguei ás súas carpinterías e lles propuxen o proxecto do Concello, e eles se prestaron para axudarnos».

Durante su intervención el conselleiro Román Rodríguez, que nunca ha perdido el vínculo con la tierra en que se crió, quiso referirse a las Aldeas de Nadal «como un dos grandes acertos que ten tido o Concello nos últimos anos. Se somos capaces de vincular este proxecto co Cocido, imos conseguir uns atractivos durante todo o inverno que van facer que os nosos comercios, os nosos restaurantes e en definitiva Lalín esté cheo de xente e que a xente mire para nós e que os veciños de Lalín estén orgullosos do seu pobo».

Miembros de la corporación y representantes de la Xunta. / Bernabé

El regidor, José Crespo, pone fecha a las Aldeas de Nadal como seña de identidad de Lalín: diez años. Remarcó que las Aldeas de Nadal ya son una herramienta económica de primer nivel. Por eso en esta edición incluyen además una Aldea Gastro y un mercadillo que revertirán en los negocios locales.

Tras las intervenciones políticas, una proyección sobre la fachada de la iglesia con motivos navideños y música de villancicos dio paso a Lo bello que es vivir, interpretado por un grupo de niños de Musicalín. Con los nervios a flor de piel, los pequeños corearon la cuenta atrás de Gúmer Portas para acceder a la Aldea de Papa Noel, que como de costumbre acoge esa jornada inaugural. El poblado incluye una casita dedicada a José Vázquez, o mago dos reloxos, y está presidida por otra construcción en la que se recrea una salita con chimenea francesa y cama incluida.

Uno de los puestos de artesanía. / Bernabé

No es el único poblado que hace sentir a pequeños y mayores como en su propio hogar. Muy cerca, en la Praza da Vila, la Aldea da Música recrea casitas con dos plantas y escalera para acceder a la superior. Puede que la noche de ayer quitase esplendor a la jornada inaugural, pero no pudo arrebatarle su belleza y originalidad, como la de la casa dedicada a Laxeiro, en la Aldea das Estrelas, o los pequeños puentes de madera entre los árboles en la Aldea dos Trasnos, en pleno Parque de Loriga.

Para quien desee depositar ya su carta con los deseos para la noche del 5 al 6 de enero, la Aldea dos Reis Magos, con camello en la entrada, dispone de un buzón.