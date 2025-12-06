Acuerdo para la reforma de la rúa Dúas Igrexas

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López,firmó un convenio de colaboración con la alcaldesa de Forcarei y diputada provincial, Belén Cachafeiro, para la humanización de la calle Dúas Igrexas. En el marcado de una visita a Forcarei, López y Cachafeiro sellaron un acuerdo a través del cual el organismo provincial aportará 500.000 euros, 394.000 con cargo al Plan Extra y 106.000 con recursos del +Provincia, para financiar una obra cuyo presupuesto completa el gobierno local con una aportación de otros 106.000. El montante total supera por tanto los 600.000 euros.

El proyecto tiene como objetivo la humanización y mejora peatonal del ámbito de la rúa Dúas Igrexas en un tramo de 425 metros, donde se creará un espacio público más amable y que fomente la interacción social.